В Карелии от коронавируса умер еще один человек

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1509 человек.

На 27 мая в Республике Карелия зарегистрированы 135528 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17845 детей. За прошедшие сутки выявлены 59 инфицированных (15 — дети), из них непривитых — 40 (67,8%). В четверг этот показатель составлял 61. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 208 пациентов, в состоянии средней тяжести — 176 человек, в тяжёлом — 32 (из них непривитых — 32).

В отделениях ИТАР нет крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 133017 человек, за последние сутки — 58.

За сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1509 человек.