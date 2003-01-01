В Карелии отечественный автомобиль врезался в припаркованную иномарку, есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП в карельском поселке Сосновец.
В поселке Сосновец Беломорского района Карелии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Авария случилась на улице Антикайнена. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил столкновение с припаркованным автомобилем Suzuki Grand Vitara.
В результате аварии два человека получили травмы. Один из пострадавших оказался заблокирован в поврежденном автомобиле. Его извлекли из машины еще до прибытия спасателей. Второй участник ДТП также получил травмы.
Обоих доставили в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали пожарные из части ПЧ-61 города Беломорска. Специалисты провели осмотр места ДТП, отключили аккумуляторную батарею поврежденного автомобиля и помогли в транспортировке пострадавших. Разлива топлива не произошло. Обстоятельства аварии устанавливаются.