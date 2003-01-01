В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

С 24 по 30 ноября в двенадцати муниципальных образованиях Карелии возможны кратковременные отключения электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач и подстанциях.
Как Прионежская сетевая компания, ремонты проводятся в рамках утвержденной правительством республики программы на 2025 год и направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей. Все работы согласованы с местными администрациями.
Кратковременные отключения электроэнергии с 24 по 30 ноября затронут:
Калевальский район:
25 ноября (13:00-15:00) — пос. Новое Юшкозеро, д. Юшкозеро
Кемский район:
24,26,28 ноября (9:00-16:00) — г. Кемь, Пролетарский пр-т (д.51,53)
25 ноября (9:00-15:00) — г. Кемь, ул. Подужемская (д.13-29)
Кондопожский район:
25-26 ноября (9:00-15:00) — ст. Нигозеро
25 ноября (10:00-12:00) — пос. Гирвас, ул. Сунская
27 ноября (10:00-15:00) — пос. Гирвас, ул. Советская, Пионерская (частично)
Медвежьегорский район:
27 ноября (10:00-16:00) — д. Юккогуба
Муезерский район:
24 ноября — пос. Кимоваара (9:00-17:00), пос. Муезерский (8:30-17:00)
24-26 ноября — пос. Ондозеро (9:00-17:00)
25 ноября — пос. Суккозеро (13:00-17:00)
25-28 ноября — пос. Муезерский (8:30-17:00)
28 ноября — пос. Муезерский (северная часть, 15:30–17:00)
Олонецкий район:
24 ноября — г. Олонец (9:00-11:00, 13:30–16:00)
25 ноября — д. Тенгусельга (10:00-16:00)
26 ноября — д. Куйтежа (10:00-16:00)
Питкярантский район:
24 ноября — д. Хийденсельга (10:00-13:00)
25-26 ноября — г. Питкяранта, ул. Ленина (10:00-17:00)
Прионежский район:
25 ноября — д. Косалма, д. Царевичи (10:00-16:00)
27 ноября — ст. Деревянка, д. Царевичи (10:00-16:00)
Пряжинский район:
24,28 ноября — пос. Чална (10:00-16:00)
Петрозаводск:
26 ноября — Соломенное (10:00-16:00), ул. Зайцева (д.70-В, 10:00–16:00)
Сегежский район:
24 ноября — пос. Верхний (9:00-12:00), г. Сегежа (13:00-15:00)
25-28 ноября — г. Сегежа (9:00-15:30)
27 ноября — пос. Кяргозеро, Попов Порог (11:00-14:00)
Сортавальский район:
24-25 ноября — пос. Рантуэ, СНТ «Гранит», «Зарница» (9:00-17:00)
Энергетики напоминают, что уточнить информацию о сроках отключений можно у дежурного диспетчера по телефону: (8142) 59-13-38. График работ составлен с минимальными неудобствами для потребителей
