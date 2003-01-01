В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

С 24 по 30 ноября в двенадцати муниципальных образованиях Карелии возможны кратковременные отключения электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач и подстанциях.

Как Прионежская сетевая компания, ремонты проводятся в рамках утвержденной правительством республики программы на 2025 год и направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей. Все работы согласованы с местными администрациями.

Кратковременные отключения электроэнергии с 24 по 30 ноября затронут:

Калевальский район:

25 ноября (13:00-15:00) — пос. Новое Юшкозеро, д. Юшкозеро

Кемский район:

24,26,28 ноября (9:00-16:00) — г. Кемь, Пролетарский пр-т (д.51,53)

25 ноября (9:00-15:00) — г. Кемь, ул. Подужемская (д.13-29)

Кондопожский район:

25-26 ноября (9:00-15:00) — ст. Нигозеро

25 ноября (10:00-12:00) — пос. Гирвас, ул. Сунская

27 ноября (10:00-15:00) — пос. Гирвас, ул. Советская, Пионерская (частично)

Медвежьегорский район:

27 ноября (10:00-16:00) — д. Юккогуба

Муезерский район:

24 ноября — пос. Кимоваара (9:00-17:00), пос. Муезерский (8:30-17:00)

24-26 ноября — пос. Ондозеро (9:00-17:00)

25 ноября — пос. Суккозеро (13:00-17:00)

25-28 ноября — пос. Муезерский (8:30-17:00)

28 ноября — пос. Муезерский (северная часть, 15:30–17:00)

Олонецкий район:

24 ноября — г. Олонец (9:00-11:00, 13:30–16:00)

25 ноября — д. Тенгусельга (10:00-16:00)

26 ноября — д. Куйтежа (10:00-16:00)

Питкярантский район:

24 ноября — д. Хийденсельга (10:00-13:00)

25-26 ноября — г. Питкяранта, ул. Ленина (10:00-17:00)

Прионежский район:

25 ноября — д. Косалма, д. Царевичи (10:00-16:00)

27 ноября — ст. Деревянка, д. Царевичи (10:00-16:00)

Пряжинский район:

24,28 ноября — пос. Чална (10:00-16:00)

Петрозаводск:

26 ноября — Соломенное (10:00-16:00), ул. Зайцева (д.70-В, 10:00–16:00)

Сегежский район:

24 ноября — пос. Верхний (9:00-12:00), г. Сегежа (13:00-15:00)

25-28 ноября — г. Сегежа (9:00-15:30)

27 ноября — пос. Кяргозеро, Попов Порог (11:00-14:00)

Сортавальский район:

24-25 ноября — пос. Рантуэ, СНТ «Гранит», «Зарница» (9:00-17:00)

Энергетики напоминают, что уточнить информацию о сроках отключений можно у дежурного диспетчера по телефону: (8142) 59-13-38. График работ составлен с минимальными неудобствами для потребителей

Напомним, ранее в Карелии также отключали свет из-за плановыъ ремонтных работ.