«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
«Это ее бунт против мира нелюбви»: в Национальном театре Карелии поставили «Леди Макбет Мценского уезда»
21 ноября, 16:20 Статьи
В Карелии нашли подрядчика для реставрации завода Петровской эпохи

16:02

Карельский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо

15:02

В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

14:02

В Карелии женщина потеряла почти 500 тысяч рублей, попробовав заработать «легкие деньги» в интернете

13:02

В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

12:02

В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

11:02

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

10:02

Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

09:02

«Колебания продолжатся»: карельские синоптики озвучили прогноз погоды на конец ноября

08:29

Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

08:03

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15

Ещё три золота и одно серебро завоевали карельские тайбоксеры на первенстве Европы в Афинах

23:27

Три человека пострадали в ДТП на Первомайском проспекте в Петрозаводске

22:36

400 человек пришло посмотреть товарищеский матч ветеранов «Спартака» в Петрозаводске

21:21

46-летний житель Медвежьегорского района погиб на СВО

20:56

Жилой дом вспыхнул на севере Карелии

19:18

Детский омбудсмен Карелии встал на защиту подростков, избивших двух беспомощных мужчин

18:49

Мокрый снег, порывистый ветер и до -13°С обещают в Карелии 23 ноября

17:33

70-летний рыбак погиб, провалившись под лёд в Кондопожском районе

16:54

Спортсменка из Петрозаводска завоевала золото на первенстве Европы по тайскому боксу

16:18

Человек пострадал при съезде в кювет в Пряжинском районе

14:48

Охотник застрелил пугавшего жителей Матросов волка

14:07

Петрозаводчанин потерял полмиллиона рублей после звонка о замене домофона

12:42

Пятнадцатилетняя девочка пропала в Питкярантском районе

10:54

Женщина попала в больницу после ДТП в Суоярвском районе

09:38

Правительство утвердило правила регулирования платных мест в вузах

08:59

Две спортивные школы отремонтируют в Карелии за счет федерального бюджета

08:29

Известного актера Владимира Колганова обвиняют в изготовлении порнографии с участием малолетних

08:01

За год команда трассы «Фонтаны» построила 10 деревянных мостиков

07:31

Минтранс России не считает нужным вводить права для электросамокатчиков

00:10
В Карелии планово отключат свет в 12 регионах
Сегодня 14:02 Общество
С 24 по 30 ноября в двенадцати муниципальных образованиях Карелии возможны кратковременные отключения электроэнергии. Это связано с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач и подстанциях.

фото: © nitin mendekar / unsplash

Как Прионежская сетевая компания, ремонты проводятся в рамках утвержденной правительством республики программы на 2025 год и направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей. Все работы согласованы с местными администрациями.

 Кратковременные отключения электроэнергии с 24 по 30 ноября затронут:

Калевальский район:
25 ноября (13:00-15:00) — пос. Новое Юшкозеро, д. Юшкозеро

Кемский район:
24,26,28 ноября (9:00-16:00) — г. Кемь, Пролетарский пр-т (д.51,53)
25 ноября (9:00-15:00) — г. Кемь, ул. Подужемская (д.13-29)

Кондопожский район:
25-26 ноября (9:00-15:00) — ст. Нигозеро
25 ноября (10:00-12:00) — пос. Гирвас, ул. Сунская
27 ноября (10:00-15:00) — пос. Гирвас, ул. Советская, Пионерская (частично)

Медвежьегорский район:
27 ноября (10:00-16:00) — д. Юккогуба

Муезерский район:
24 ноября — пос. Кимоваара (9:00-17:00), пос. Муезерский (8:30-17:00)
24-26 ноября — пос. Ондозеро (9:00-17:00)
25 ноября — пос. Суккозеро (13:00-17:00)
25-28 ноября — пос. Муезерский (8:30-17:00)
28 ноября — пос. Муезерский (северная часть, 15:30–17:00)

Олонецкий район:
24 ноября — г. Олонец (9:00-11:00, 13:30–16:00)
25 ноября — д. Тенгусельга (10:00-16:00)
26 ноября — д. Куйтежа (10:00-16:00)

Питкярантский район:
24 ноября — д. Хийденсельга (10:00-13:00)
25-26 ноября — г. Питкяранта, ул. Ленина (10:00-17:00)

Прионежский район:
25 ноября — д. Косалма, д. Царевичи (10:00-16:00)
27 ноября — ст. Деревянка, д. Царевичи (10:00-16:00)

Пряжинский район:
24,28 ноября — пос. Чална (10:00-16:00)

Петрозаводск:
26 ноября — Соломенное (10:00-16:00), ул. Зайцева (д.70-В, 10:00–16:00)

Сегежский район:
24 ноября — пос. Верхний (9:00-12:00), г. Сегежа (13:00-15:00)
25-28 ноября — г. Сегежа (9:00-15:30)
27 ноября — пос. Кяргозеро, Попов Порог (11:00-14:00)

Сортавальский район:
24-25 ноября — пос. Рантуэ, СНТ «Гранит», «Зарница» (9:00-17:00)

Энергетики напоминают, что уточнить информацию о сроках отключений можно у дежурного диспетчера по телефону: (8142) 59-13-38. График работ составлен с минимальными неудобствами для потребителей

Напомним, ранее в Карелии также отключали свет из-за плановыъ ремонтных работ.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
