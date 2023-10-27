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В Карелии откроют четыре виртуальных концертных зала

Новости. Общество
15:06, 30 Октября 2023
фото: © Freepik

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Благодаря нацпроекту жители населенных пунктов, где нет собственной филармонии, смогут «посещать» концерты выдающихся солистов.

В 2024 году в Карелии откроют 4 виртуальных концертных зала, сообщили в паблике Минкультуры Карелии 30 октября.
Как рассказали в сообществе, стали известны победители конкурсного отбора Минкультуры России, которые получат субсидию на создание виртуальных концертных залов в 2024 году.

В число победителей вошли две библиотеки и две детские школы искусств из Карелии:

Суоярвская централизованная библиотечная система (г. Суоярви)
Межпоселенческая центральная библиотека Питкярантского муниципального района (г. Питкяранта)
Детская школа искусств г. Лахденпохьи
Детская школа искусств г. Сегежи



«Благодаря нацпроекту „Культура“ учреждения закупят современную профессиональную технику — акустическую систему, экран, проектор, компьютерное оборудование. Это позволит жителям этих населенных пунктов, где нет своей филармонии, смотреть концерты выдающихся солистов и коллективов страны в высоком качестве, не выезжая за пределы города», — написали в источнике.

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