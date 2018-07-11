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Новости. Общество
12:58, 11 Июля 2018

В Карелии откроют дополнительно 5,4 тыс. вакансий

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Дополнительная потребность в рабочих и специалистах на предприятиях и в учреждениях Карелии в 2019 году составит 5,4 тыс. человек.

Это следует из прогноза Управления труда и занятости Республики Карелия, составленного на основе опроса работодателей. В результате опроса были получены сведения от 1357 субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности.

Согласно прогнозу, основной объем потребности в кадрах приходится на обрабатывающее производство - 894 чел. (16,7 %), образование - 731 чел. (13,6%), деятельность в области здравоохранения - 722 чел. (13,4%).

В каких отраслях еще потребуются специалисты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2018-07-11 13:21:53
Для полноты картины, можно озвучить зарплаты по этим вакансиям? А то ведь опять начнутся разговоры, что никто работать не хочет.
Кирюха непутёвый
2018-07-11 13:03:58
Ой , да хватит врать вместе с Карелиястатом и минэком . Утомили уже мозги народу забивать глупостями .
Гость
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