В Карелии откроют дополнительно 5,4 тыс. вакансий

Дополнительная потребность в рабочих и специалистах на предприятиях и в учреждениях Карелии в 2019 году составит 5,4 тыс. человек.

Это следует из прогноза Управления труда и занятости Республики Карелия, составленного на основе опроса работодателей. В результате опроса были получены сведения от 1357 субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности.

Согласно прогнозу, основной объем потребности в кадрах приходится на обрабатывающее производство - 894 чел. (16,7 %), образование - 731 чел. (13,6%), деятельность в области здравоохранения - 722 чел. (13,4%).

В каких отраслях еще потребуются специалисты, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".