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В Карелии откроют новые ПЦР-лаборатории

Новости. Общество
09:00, 23 Августа 2022
фото: Михаил Охлопков/ВК

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В Беломорске готовится к открытию девятая в республике ПЦР-лаборатория.

Ежесуточно  в Карелии регистрируется все больше случаев инфицирования коронавирусом, работа ПЦР-лабораторий по-прежнему востребована. Поэтому в регионе создают дополнительные лаборатории и модернизируют созданные в пандемию ковида. Об этом пишет глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Сегодня в Карелии работают 8 ПЦР-лабораторий: 6 – Минздрава Карелии, одна – УФСИН Карелии и 1 – Центра гигиены и эпидемиологии. На прошлой неделе мы с главой Карелии Артуром Олеговичем Парфенчиковым осмотрели новую ПЦР-лабораторию в Беломорске, которая откроется в ближайшее время. Она будет девятой», - отметил министр.

По словам Михаила Охлопкова, недавно была модернизирована ПЦР-лаборатория в кожно-венерологическом диспансере. На выделенные Минздравом России дополнительные средства для РКВД купили высокотехнологичное оборудование для выполнения ПЦР-исследований в автоматическом режиме. Оно позволяет осуществлять диагностику 96 проб одновременно, что значительно увеличило мощность лаборатории.

«Подчеркну, что кроме ПЦР-теста на выявление ковида, в лаборатории диспансера можно обследоваться методом полимеразной цепной реакции на весь спектр инфекций, передающихся половым путем, вирусы простого герпеса 1 и 2 типов, цитомегаловирус. Лаборатория выполняет ПЦР-тестирование для выявления 14 генотипов вируса папилломы человека высокого онкогенного риска, как в качественном, так и в количественном варианте. Кстати, впервые в Карелии в лаборатории РКВД применяется ПЦР-исследование для подтверждения сифилиса. Но самое главное, что в лаборатории проводятся комплексные исследования по определению видового состава и количественного соотношения микрофлоры мочеполового тракта. В настоящее время в арсенале специалистов имеется пять блоков, каждый из которых позволяет выявить сразу несколько возбудителей заболеваний или микроорганизмов, являющихся представителями нормальной микрофлоры человека», - пишет Михаил Охлопков.

Ранее сообщалось, ковид наступает, а уровень коллективного иммунитета в Карелии составляет всего 1%.

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