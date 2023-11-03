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В Карелии открылась неделя моды с упором на экологию

Новости. Общество
08:40, 07 Ноября 2023
фото: © Арина Степенная

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В Петрозаводске стартовала выставка одежды, аксессуаров и предметов, получивших вторую жизнь.

Неделя моды «Стиль решает», где основной упор сделан на осознанное потребление и экологичный образ жизни, впервые открылась в Карелии.

Она началась с выставки одежды, аксессуаров и предметов, получивших вторую жизнь благодаря творческой переработке старых вещей и декорированию, заявила на открытии руководитель проекта, продюсер брендов Юлия Тельпина. Об этом пишет ТАСС. 

«Большинство дизайнеров мы старались, конечно, представить, чтобы был апсайкл либо кастом, то есть это вещи, которые уже переделаны: в них добавлено творчество либо они перешиты, — сказала Тельпина. — Сейчас в связи с культурой массового потребления формируется достаточно потребительское отношение к одежде. Наша цель — показать, что это не просто одежда, а на самом деле произведение искусства, задать тренды на устойчивую моду, на перерождение старых вещей».

Свое участие в проекте подтвердили более 20 карельских дизайнеров, работающих в разных стилях и направлениях. В программу вошли лекции, посвященные моде и повторному использованию старых вещей, а также встречи с экспертами и обсуждения.

Завершится неделя двухдневным показом-перформансом. Во время него запланированы выходы моделей в образах с отсылками к культуре массового потребления.

По словам участников проекта, неделя моды поможет объединить дизайнеров в регионе и популяризировать карельский культурный код. В дальнейшем показы планируют проводить раз в полгода, следующий запланирован на апрель. 

 
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