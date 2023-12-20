В Карелии открыли две ледовые переправы

В течение зимы власти республики планируют открыть еще три.

Госкомитет Карелии по безопасности населения сообщил в социальной сети об открытии двух ледовых переправ.



Первая расположена на реке Кемь, на 18 километре подъезда к деревне Панозеро. Вторая, пешая - на территории поселка Шальский, через реку Водла.



До конца зимы, отметили чиновники, должны открыть еще три переправы.