В Карелии открыли новый редкий минерал

Минерал называется сульфопадмаит.
Его официально представят 26 сентября на международном форуме по камнеобработке «Карелфорум-2025» в Петрозаводске. Презентацию проведет известный ученый Павел Плечов — директор Минералогического музея им. Ферсмана, профессор МГУ. Об этом сообщили в Минпромторге Карелии.
Сульфопадмаит представляет собой сернистый аналог редкого минерала падмаита.
Напомним, в прошлом году на форуме представили другой уникальный минерал — селеноджуноит, который помогает находить месторождения ценных металлов. Сам селеноджуноит — минерал темно-стально-серого цвета, встречающийся в виде вкраплений неправильной формы.
Профессор Плечов отметил, что изучение таких минералов меняет представления ученых о формировании земной коры.