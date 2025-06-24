В Карелии открыли новый завод по камнепереработке

27 июня на Ситозерском карьере в районе деревни Кяппесельга в Кондопожском районе открыли новый завод по добыче и камнеобработке «Биоэн».

Его удалось построить на полтора года ранее намеченного срока благодаря содействию Правительства республики.

При строительстве завода компания «Биоэн» особое внимание уделила социальной защите сотрудников предприятия. Для них создали комфортные условия труда: рядом с территорией производства построили баню, столовую, на открытом воздухе установили уличные тренажеры «MB Barbell». При рождении ребёнка каждый сотрудник «Биоэн» получает материальную помощь — миллион рублей.

На новом производстве будут производить сверхпрочный щебень для ремонта и строительства дорог Москвы и бордюрный камень.

— Мы заключили первый межрегиональный офсетный контракт с Москвой на поставку карельского щебня с группой компаний «Биоэн». Его сумма составила более 61 млрд рублей. Этот контракт вошел в десятку крупнейших по величине закупки за всю историю современной контрактной системы, — отметил Артур Парфенчиков в ходе торжественной церемонии открытия завода.

Глава Карелии подчеркнул, что новое производство обеспечит значительные и стабильные налоговые поступления в бюджет региона, а также позволит открыть рабочие места — на заводе будут трудоустроены триста человек.

Гарантия сбыта позволила компании-инвестору уверенно инвестировать в дальнейшее развитие производства. На строительство новых цехов по обработке природного камня инвестор вложил еще свыше миллиарда рублей.

— Наш опыт реализации инвестиционного проекта показал, что офсетный контракт является наиболее эффективной правовой конструкцией, позволяющей, с одной стороны, в полном объеме обеспечить государственные нужды, а с другой стороны — решить задачи инвестора. Более того, уже в процессе исполнения офсетного контракта группой «Биоэн» были взяты на себя повышенные обязательства и в составе комплекса на территории Ситозерского карьера сооружены два новых камнеобрабатывающих цеха по выпуску изделий, используемых для благоустройства, — рассказал генеральный директор ООО «Управляющая компания «БИОЭН» Олег Максимов.

Карелия продолжает сотрудничество с инвестором. Артур Парфенчиков отметил, что на прошедшем в июне 2025 года в Санкт-Петербурге экономическом форуме с компанией-инвестором ООО «Биоэн трейд» подписано новое соглашение о строительстве в поселке Шальский Пудожского района предприятия по производству изделий из камня. Завод начнут возводить уже в ближайшее время.

В завершении церемонии открытия Артур Парфенчиков наградил ряд работников компании «Биоэн трейд» Почётными грамотами Правительства Карелии и Почётными знаками Главы республики за развитие горнопромышленного комплекса региона.

Напомним, что 23 октября 2023 года Глава Карелии и мэр Москвы подписали соглашение о проведении электронного конкурса на заключение первого в стране межрегионального офсетного контракта. Согласно его условиям, поставщик обязуется поставлять в Москву из Карелии щебень породы гранит и габбро-диабаз различных фракций для ремонта и строительства дорог. Необходимое сырье будут добывать на месторождении Ситозерское в Кондопожском районе республики.