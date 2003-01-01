В Карелии открыли первый Центр пробации

Он призван помочь в социальной адаптации людям, освободившимся из мест заключения.
В Петрозаводске начал работу первый в Карелии Центр пробации. Учреждение рассчитано на 48 мест и создано для комплексной поддержки людей, освободившихся из мест заключения.
Центр предоставляет временное проживание, вещи первой необходимости, психологическую и медицинскую помощь, содействие в оформлении документов и выплат, а также обучение и помощь в трудоустройстве.
По словам заместителя начальника УФСИН России по Карелии Сергея Хоботова, деятельность Центра направлена на социальную адаптацию бывших осужденных и профилактику повторных преступлений.
Создание Центра стало частью реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», положения которого начали действовать с 1 января 2025 года.