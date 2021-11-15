В Карелии открыли Центр культуры и ремесел для пациентов психоневрологического интерната

В Кондопожском районе в интернате «Черемушки» появились Центр культуры и ремесел и освященная часовня.

«Центр культуры и ремесел» − это практическое воплощение проекта руководителя интерната «Черемушки» Игоря Кижнермана, призера регионального конкурса «Лидеры Карелии-2019». Теперь в учреждении есть современная социокультурная площадка для людей с инвалидностью, где созданы комфортные условия для развития их потенциала. В реализации этого проекта также приняли активное участие благотворители учреждения. Об этом сообщается на сайте правительства Карелии.

В открытии Центра и освящении часовни во имя священномученика Александра приняли участие заместитель вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник и министр социальной защиты республики Ольга Соколова. Они посетили филиал психоневрологического интерната «Черемушки» в деревне Готнаволок и основное подразделение в селе Кончезеро.

Вице-премьеру и министру постояльцы интерната показали выставку работ, кукольный спектакль и творческие номера.

В интернате «Черемушки» на социальном обслуживании находятся 265 человек, имеющих особые потребности в связи с ментальными проблемами.

Ранее сообщалось, подопечных психоневрологического интерната в Карелии научили готовить вкусные котлеты.