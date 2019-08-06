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Новости. Общество
15:40, 06 Августа 2019
фото: пресс-служба Segezha Group

В Карелии открыли участок дороги, покрытый аэродромными плитами

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В Сегеже, после капитального ремонта открыт участок объездной дороги, связывающей Сегежу с Надвоицким шоссе - асфальтовое покрытие заменили на бетонные плиты, которые используются при строительстве аэродромов.

Об этом сообщила пресс-служба компании Segezha Group, которая софинансирует ремонтные работы вместе с муниципальными властями.

"Благодаря современной технологии производства, ПАК-14 (аэродромные плиты – прим. ред.) обладают прочностью и устойчивостью к любым внешним воздействиям, прежде всего, они влаго- и морозоустойчивы, что очень важно для условий Сегежи", – цитирует пресс-служба компании слова управляющего директора по производству бумаги Сегежского ЦБК Сергея Торопова.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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