В Карелии открылись Игры Дедов Морозов

В карельском городе Олонец начались XXI Игры Дедов Морозов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о начале XXI Игр Дедов Морозов в Олонце на юге Карелии.

«Зимние волшебники приехали к нам со всех концов страны: из Оленегорска, Санкт-Петербурга, Брянска, Самары, Пензы и других городов. Даже Царевна-лягушка пожаловала из Ростова», — написал Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, сказочный фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«А еще — при поддержке настоящих новогодних чудес. В программе — волшебная зимняя погода, „морозный футбол“, ярмарка и многое другое. Вечером на центральной городской площади зажгутся огни главной новогодней елки. Приезжайте», — пригласил всех на праздник в Олонец Артур Парфенчиков.