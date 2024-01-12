Всего с начала зимнего периода в республике были открыты 4 переправы.

В Карелии открылись новые ледовые переправы, сообщили в паблике Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.



В Пудожском районе за сутки открылись две ледовые транспортные переправы:



1. река Водла (п. Кубово — п. Кубовский (Сплавной))



2. река Колода (д. Кубовская — п. Кубовский (Сплавной))



Как рассказали в сообществе, всего с начала зимнего периода были открыты 4 переправы, в том числе 3 транспортных (Кемский МР, через р. Кемь в районе паромной переправы 18 км а/д 86К-44 «подъезд к п. Панозеро», две вышеуказанные в Пудожском районе и 1 пешая (Пудожский МР, через р. Водла, п.Шальский — п.Ново-Стеклянное).

Напомним, в Пудожском районе участились случаи выхода волков в населенные пункты.