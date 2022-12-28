В Карелии открылись первые два отделения нового движения детей и молодежи «Движение Первых»

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» начало работать в Карелии.

Первое отделение открылось в Петровском дворце в столице Карелии, а следом за ним — в школе Лахденпохьи.

«Движение Первых» — это площадка для организации досуга, создания возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональной ориентации детей. На ней молодые люди вместе с педагогами и родителями будут развивать свои идеи и инициативы, чтобы уже совсем скоро заявить о себе на всю страну», — завил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.