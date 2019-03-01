В Карелии открылось отделение спортивного туризма

С января в Карелии на базе Республиканской спортивной школы олимпийского резерва впервые открылось отделение спортивного туризма, сообщили в Минспорта Карелии.

Сейчас в нем работают 5 специалистов по спортивному туризму. Занятия уже начались у юных и взрослых спортсменов, имеющих опыт участия в спортивных походах и туристских соревнованиях, заканчивается набор в группы начальной подготовки детей в возрасте 10-11 лет. Всего планируется набрать 52 воспитанника.

Как рассказала заведующая отделением Галина Паршукова, в настоящий момент разрабатывается и согласовывается программа спортивной подготовки по виду спорта "Спортивный туризм: туристские маршруты и дистанции" в соответствии с федеральным стандартом, утвержденным в России в 2018 году.

Программа предполагает подготовку спортсменов к соревнованиям на пешеходных, лыжных, водных дистанциях и для участия в спортивных походах. Соревнования будут проходить как в природных условиях – на местности, так и в спортивных залах, походы будут организованы по Карелии и территории других регионов России.