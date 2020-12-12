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В Карелии открылся бутафорский концлагерь, где казаки будут учить подростков родину любить

Новости. Общество
16:17, 13 Декабря 2020
фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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В Карелии благотворительный фонд на средства президентского гранта открыл бутафорский концлагерь, «уроки мужества» в нем будут давать казаки.

В деревне Ватнаволок Кондопожского района, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Его презентация состоялась в субботу, пятого декабря. Организатором проекта выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Бутафорский концлагерь в Кондопожском районе – это несколько бараков и смотровые вышки по периметру. Постройки не имеют исторической ценности, поскольку являются декорациями к снятому в Карелии фильму "Весури", повествующему о трагическом быте малолетних узников финских концлагерей. Территория, где установлен объект, также не имеет исторической привязки к периоду оккупации – в Ватнаволоке лагерей не было.

Авторы проекта намерены организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагается, что подростки смогут, в частности, посетить "уроки мужества", которые для них проведут местные казаки.

Почему казаки будут проводить экскурсии для детей в бутафорском концлагере, читайте здесь.

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Комментарии

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drug
2020-12-13 17:47:33
А почему не лагерь ГУЛАГ.
Начали готовить детей к обучению их будующей службы в лагерях. Скоро начнут людей туда закрывать.
Один вопрос к казакам: вы какую сторону сейчас приняли ?
Хотя до 1917 вы шашками рабочих рубили. Потом на вас устроили охоту и были лагеря. В 1941 вы опять разделились на два лагеря. И потом опять про вас забыли.
Вывод: вы всегда служили царькам.
ПлачУ и ПлАчу
2020-12-13 17:45:36
КАЗАКИ - БЕГЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ.
Жрать любят, работать - нет.
Этому уже все и так научены.
елпидифор
2020-12-13 17:23:13
И еще: вас не воротит от такого понятия как "Бутафорский концлагерь"?
zanoza
2020-12-13 17:54:16
елпидифор, нас то может и воротит , а вот тех, кто успешно "освоит" 2,8 млн. рублей, тех не воротит, деньги же не пахнут.
елпидифор
2020-12-13 17:21:33
Надо учить любить не государство и его вождей, а родину и ее народ. Для этого надо говорить всю правду, в том числе, не только о финских и немецких зверствах, но и о Гулаге.
кир
2020-12-13 17:42:46
елпидифор, для вашей либеральной компании патриотизм стал ругательным словом. Запад методично добивается своей цели.
zanoza
2020-12-13 16:42:27
Так 2,8 млн. руб. на дороге не валяются, однако. Казаки тоже деньги любят.
кир
2020-12-13 17:11:31
zanoza, не ври. Чего рано появилась из бункера?
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