В Карелии открылся бутафорский концлагерь, где казаки будут учить подростков родину любить

В Карелии благотворительный фонд на средства президентского гранта открыл бутафорский концлагерь, «уроки мужества» в нем будут давать казаки.

В деревне Ватнаволок Кондопожского района, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Его презентация состоялась в субботу, пятого декабря. Организатором проекта выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Бутафорский концлагерь в Кондопожском районе – это несколько бараков и смотровые вышки по периметру. Постройки не имеют исторической ценности, поскольку являются декорациями к снятому в Карелии фильму "Весури", повествующему о трагическом быте малолетних узников финских концлагерей. Территория, где установлен объект, также не имеет исторической привязки к периоду оккупации – в Ватнаволоке лагерей не было.

Авторы проекта намерены организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагается, что подростки смогут, в частности, посетить "уроки мужества", которые для них проведут местные казаки.

Почему казаки будут проводить экскурсии для детей в бутафорском концлагере, читайте здесь.