В Карелии открылся четвертый образовательный форум «Берег»

Гранты с общим фондом 4 миллиона рублей распределят между участниками образовательного форума «Берег».

В Прионежском районе Карелии на базе отдыха «Айно» стартовал молодежный образовательный форум «Берег». Его проводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Берег» пользуется популярностью среди активной, целеустремленной молодежи. В этом году он собрал студентов, молодых муниципальных служащих, наставников со всех муниципальных образований республики, а также Ленинградской, Мурманской, Вологодской областей и Санкт-Петербурга. Всего принимает участие более 200 человек.

— Мы можем гордиться победами карельской молодежи. У нас есть проекты, которые поддержали в Федеральном агентстве по делам молодежи, многие получат гранты по итогам этого форума на реализацию своих проектов, — отметил руководитель региона Артур Парфенчиков. — Особенно ценно, что «Берег» дает возможность объединяться, обсуждать, дискутировать — в этом один из главных смыслов форума.

Основной темой «Берега» — 2025 станет вовлечение молодежи в социально-полезную и общественную деятельность. В качестве спикеров выступят чиновники и общественники, они поделятся опытом и идеями, которые помогут развивать социальную сферу жизни республики. Традиционно в ходе форума состоится очный грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты с общим фондом 4 млн рублей. Его разделят между участниками для реализации наиболее актуальных социально-ориентированных проектов.

Завершит работу «Берега» стратегическая сессия по поиску возможных точек роста молодежной политики региона — ее проведут 17 сентября.