В Карелии открылся новый отель для автопутешественников

В городе Сортавала начал работу новый отель сети «3А», рассчитанный на автопутешественников.
В городе Сортавала начал работу новый отель сети «3А», ориентированный на туристов, путешествующих по Карелии на автомобиле. Проект реализован при участии Корпорации развития Республики Карелия, сообщает пресс-служба организации.
Отель рассчитан на автотуристов, следующих по популярным туристическим маршрутам региона. В нем оборудована просторная парковка и 49 номеров различной категории, включая помещения, адаптированные для маломобильных гостей.
Как отмечают в Корпорации развития Карелии, открытие нового объекта придорожной инфраструктуры будет способствовать увеличению турпотока и развитию автотуризма в регионе. Отель предлагает круглосуточное обслуживание и создает комфортные условия для отдыха после длительных переездов.
Проект соответствует стратегии развития туризма в Карелии и направлен на повышение привлекательности региона для российских и иностранных путешественников.
По данным пресс-службы сети отелей «3А», открытие первого отеля состоялось в середине 2023 года и с того момента в России открылись 11 объектов. Отели расположенны на федеральных трассах или около крупных туристических кластеров.