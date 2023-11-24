В Карелии открылся новый участок трассы «Сортавала»

Движение по открытому участку трассы в Пряжинском районе будет организовано в режиме временной эксплуатации.

В ФКУ Упрдор «Кола» сообщили, что сегодня, 27 ноября, в 15.00 открывается движение по участку автодороги «Сортавала» с 445 по 469 километр в Пряжинском районе, а также по транспортной развязке с надземным путепроводом в месте примыкания к трассе «Кола».

До того, как будут оформлены разрешительные документы, движение будет организовано в режиме временной эксплуатации.

Этот участок был последним из строящихся на трассе «Сортавала» между Приладожьем и трассой «Кола».