В Карелии открылся центр реабилитации после инсульта с новейшим оборудованием

На базе неврологического отделения Республиканской больницы в Петрозаводске создан специализированный центр для ранней реабилитации пациентов после сердечно-сосудистых катастроф.
Ключевым приобретением стал аппарат ТМС, используемый при заболеваниях мозга для неинвазивных диагностики и лечения различных неврологических расстройств, сообщает министр здравоохранения Михаил Охлпоков. Это помогает восстановить их функцию при таких состояниях, как последствия инсульта, болезнь Паркинсона, мигрень, хронические боли и другие неврологические расстройства.
Метод имеет прочную научную базу, процедура комфортна для пациента и не требует восстановительного периода. Врач может точечно воздействовать на участки коры мозга, ответственные за конкретные функции (движение, речь), что ускоряет реабилитацию.
В рамках федеральной программы по оснащению медучреждений реабилитационной техникой больница получила 17 единиц оборудования.
Всего в 2025 году по этой программе современное реабилитационное оборудование получили также городские поликлиники № 1 и № 4 Петрозаводска. Общее количество закупленных единиц техники для учреждений здравоохранения Карелии составило 91.
Ранее мы сообщали, что петрозаводские врачи спасли мужчину после тяжелого инсульта.