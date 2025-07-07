В Карелии открылся уникальный «Вулкан Варио»

Этнопарк приглашает туристов познакомится с местом, где развернулась легенда о вулкане.

В Карелии на горе Ялгора появился новый туристический объект — этнопарк «Вулкан Варио». Туристам предлагают посмотреть на музей под открытым небом в 20 километрах от Петрозаводска.

На территории этнопарка можно познакомиться с традициями, культурой и бытом народов Карелии. В этнопарке воссоздали легенду о «Вулкане Варио», согласно которой он безраздельно правил на карельской земле множество лет назад. По данным из официальной группы в социальных сетях, гора является потухшим доисторическим вулканом.

На ее территории сохранилась редкая горная порода. Для большего погружения в атмосферу легенды, по всему парку расставлены инсталяции с персонажами и деталями из истории о вулкане. Ниже прикрепляем фотографии Анны Кузик со страницы этнопарка.

На «Вулкане Варио» проходили такие мероприятия, как: занятие по йоге с сертифицированным преподавателем и музыкальные выступления струнного квартета и группы «КИНОхроника». В этнопарке можно приобрести съедобные сувениры без сахара в тематических упаковках. Туристы также могут приезжать со своими питомцами.

На торжественном открытии этнопарка 22 июня были: народные танцы, сценки с отрывками из легенды о вулкане и музыка.