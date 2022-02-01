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В Карелии открыт набор в «Школу поисковика»

Новости. Общество
18:00, 02 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «Поисковый отряд "Два берега"»

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Поисковые отряды Карельского регионального общественного фонда «Эстафета поколений» готовы принять в свои ряды новых участников.

«Школа поисковика — 2022» открывает набор, рассказали в Минкультуры Карелии. Участники школы станут свидетелями поисковой работы и изучат историю своего региона.

В рамках занятий представители поисковых отрядов Фонда «Эстафета поколений» научат работать с архивами и электронными материалами в краеведческих музеях и музеях боевой славы. Участники школы примут участие в создании Центра воинской доблести Карелии.

Справки и прием заявок по телефону: +79602142811 или в личном сообщении руководителю школы.

Ранее сообщалось, поисковики передали вещи погибшего в Карелии красноармейца его родственникам в Израиль.

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