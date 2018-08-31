В Карелии отмечено снижение безработицы

Управление труда и занятости республики заявляет о том, что в текущем году рынок труда сохранил устойчивость.

Согласно статистическим данным, ситуация с безработицей стабилизировалась, сообщает управление труда и занятости республики.

Общая безработица снизилась с 10,2% в январе 2018 года до 8% в июле. Позитивную динамику имела и регистрируемая безработица, ее уровень упал с 1,9% до 1,7%, что ниже прогнозных значений.

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