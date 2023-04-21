В Карелии отменен оправдательный приговор по делу о коммунальной аварии в Питкяранте

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию на оправдательный приговор по делу об аварии, оставившей в 2021 году Питкяранту без воды.

О рассмотрении апелляции по делу о коммунальной аварии в Питкяранте в 2021 году сообщили в прокуратуре Карелии. Ранее, 4 апреля 2023 года, Питкярантский городской суд признал невиновным по статье «халатность» бывшего директора МУП «Водоканал».

Районная прокуратура подала апелляцию, которую рассмотрел Верховный суд Карелии. В результате оправдательный приговор был отменен, а дело будет рассматривать вновь Питкярантский суд, но уже в другом составе

Авария на сетях в Питкяранте произошла 14 января 2021 года, в результате чего значительная часть города почти на неделю осталась без холодной воды. По версии следствия, экс-директор местного «Водоканала» халатно исполнил свои обязанности, что и послужило причиной аварии.