В Карелии отменены автобусные рейсы по популярному маршруту

Перевозчик «Нордлайн» отменил рейсы по маршруту Петрозаводск-Костомукша до 15 августа.

Как сообщили в «Карелавтотрансе», это связано с техническими причинами.

Отменены рейсы из Петрозаводска в 15:45 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 августа и из Костомукши в 07:30 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 августа.

Пассажиры могут получить полный возврат средств в кассах, где приобретали билеты.