В Карелии отменили автобусный рейс по маршруту вдоль морского побережья

Из-за ремонта автобуса маршрут в Беломорском районе отменен на один день.
В официальном паблике Беломорского муниципального округа рассказали о временно отмене автобусного маршрута.
На один день, в пятницу, 19 января, будет отменен рейс Беломорск — Сумский Посад вдоль побережья Белого моря.
Причиной отмены рейса назван ремонт автобуса.
Напомним, ранее жители города бумажников в Карелии остались без одного из автобусных маршрутов.
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