В Карелии отменили автобусный рейс по маршруту вдоль морского побережья

Из-за ремонта автобуса маршрут в Беломорском районе отменен на один день.

В официальном паблике Беломорского муниципального округа рассказали о временно отмене автобусного маршрута.

На один день, в пятницу, 19 января, будет отменен рейс Беломорск — Сумский Посад вдоль побережья Белого моря.

Причиной отмены рейса назван ремонт автобуса.

Напомним, ранее жители города бумажников в Карелии остались без одного из автобусных маршрутов.