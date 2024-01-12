В Карелии отменили два междугородних рейса

Два рейса временно отменяются с 25 января.

Автовокзал проинформировал о том, что временно прекращается выполнение рейсов по двум маршрутам.



Так, с 25 января будут отменены рейс № 525 «Петрозаводск — Пудож» отправлением в 07.30 (Медвежьегорск 10.35) и № 525Э «Пудож — Петрозаводск» отправлением в 07.30 (Медвежьегорск 10.40).

Рейсы отменили в связи со снижением пассажиропотока, уточнил автовокзал.