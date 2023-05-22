В Карелии отменили междугородний автобусный рейс

В понедельник, 29 мая, отменен один из автобусных пригородных рейсов.
В паблике автостанции города Суоярви опубликовано актуальное расписание движение междугородних автобусов по маршруту № 520 «Суоярви - Петрозаводск, ж/д вокзал».
Из Суоярви в карельскую столицу машины отправятся в 06.00, 09.00, 13.00, 16.30, 19.15.
Обратно - в 09.30, 11.30, 13.00, 16.30, 19.30.
Рейс автобуса по маршруту № 521 «Поросозеро - Суоярви - Петрозаводск - Суоярви - Поросозеро» в 06.00 - отменен.
В обратном направлении рейс состоится: отправление от ж/д вокзала Петрозаводска в 13.00, из Суоярви в 15.30.
Телефон для справок: 8 (814-57) 5-26-28.
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