В Карелии отменили междугородний автобусный рейс

В понедельник, 29 мая, отменен один из автобусных пригородных рейсов.

В паблике автостанции города Суоярви опубликовано актуальное расписание движение междугородних автобусов по маршруту № 520 «Суоярви - Петрозаводск, ж/д вокзал».



Из Суоярви в карельскую столицу машины отправятся в 06.00, 09.00, 13.00, 16.30, 19.15.



Обратно - в 09.30, 11.30, 13.00, 16.30, 19.30.



Рейс автобуса по маршруту № 521 «Поросозеро - Суоярви - Петрозаводск - Суоярви - Поросозеро» в 06.00 - отменен.



В обратном направлении рейс состоится: отправление от ж/д вокзала Петрозаводска в 13.00, из Суоярви в 15.30.



Телефон для справок: 8 (814-57) 5-26-28.