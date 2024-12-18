Глава Минтранса Карелии сообщил об отмене рейсов пригородного поезда из Лоухи в Кандалакшу

Для перевозки пассажиров будет организовано автобусное сообщение.

Глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин в личном профиле сообщил об отмене пригородных поездов № 6674 «Лоухи-Кандалакша» и 6673 «Кандалакша-Лоухи» в связи с аварией в районе станции Княжая в Мурманской области.

Для перевозки пассажиров будет организовано автобусное сообщение, отметил министр.

Кроме того, работает горячая линия по номеру 122. По вопросам ж/д аварии дополнительно надо набрать «1».

Напомним, двухэтажный пассажирский поезд 18 декабря столкнулся с грузовым, в результате три вагона сошли с рельсов.