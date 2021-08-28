В Карелии отменят значительную часть налоговых льгот

Республиканские власти рассчитывают на дополнительные доходы в бюджет.

В конце августа республиканское правительство утвердило план по отмене налоговых расходов, установленных карельским законом о налогах и сборах, который был принят местным парламентом еще в 1999 году. План рассчитан на ближайшие несколько лет и предусматривает ликвидацию значительной части налоговых льгот, действующих в Карелии. Причина этого шага проста – карельская казна давно испытывает финансовый дефицит, а федеральный центр требует от регионов увеличения собственных доходных поступлений.

Какие налоговые льготы собираются отменить в Карелии, читайте в статье «Бюджетный эффект – чисто символический».