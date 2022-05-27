В Карелии отметили День пограничника (ФОТО)

Глава республики поздравил пограничников с профессиональным праздником.

Артур Парфенчиков принял участие в праздновании Дня пограничника, состоявшемся на бульваре Победы, возле Мемориала пограничникам Карелии.

«Сегодня на улицах много зеленых фуражек и красно-зелёных флагов. С праздником, пограничники! 28 мая для всей нашей республики — день особенный. Мы отмечаем его вместе с вами», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Артур Панрфенчиков напомнил, что защита границ страны — одна из наиболее трудных и почетных задач в любые времена, и выполнять ее доверяют самым лучшим и достойным. Служба на границе — профессия и призвание, долг и честь.

«Благодарю вас, друзья, за службу и верность присяге. Здоровья и успехов. А всем нам — мирного неба над Карелией и Россией», — поздравил ветеранов и военнослужащих Глава Карелии.

Напомним, что сегодня. 28 мая. В России празднуется День пограничника.