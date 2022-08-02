В Карелии наградят полицейского, помогавшего обезвреживать огромную мину на острове Валаам

Министр внутренних дел по Республике Карелия поощрил полицейского, помогавшего при обезвреживании мины на Валааме.
Как сообщили в МВД Карелии, сотрудник ППС по Сортавальскому району, младший сержант Илья Хабаров будет поощрен за обеспечение охраны во время работ по обезвреживанию мины, найденной в озере возле острова Валаам.
Полицейский в том числе проследил, чтобы не пострадали многочисленные гости острова.
Напомним, мина диаметром один метр и весом около тонны была найдена в Ладожском озере рядом с валаамской пристанью на глубине двух метров. Карельские саперы подняли мину, которая затем была уничтожена.
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