В Карелии отметят 80-летие Зимней войны между СССР и Финляндией

Инициатива карельских общественников получила поддержку Фонда президентских грантов.

В Карелии началась реализация проекта "Незнаменитая война. Уроки мира", посвященного 80-летию советско-финляндской войны 1939-1940 гг., которую в соседней стране называют "Зимней". Инициатором проекта, который получил финансовую поддержку Фонда президентских грантов, выступила автономная некоммерческая организация "Центр развития социального туризма". По словам ее директора Максима Кайгородова, объем средств проекта превысил 2,6 миллиона рублей, из которых Центру развития социального туризма удалось привлечь на условиях софинансирования около полумиллиона.

На эти деньги участники проекта намерены провести в Карелии ряд памятных акций, приуроченных к началу и окончанию Зимней войны, которая унесла жизни почти 127 тысяч советских граждан и 26 тысяч финских.

"Почему мы взялись за этот проект? Наверное, потому что мы с Максимом по образованию историки, и мы не могли пройти мимо 80-летней годовщины войны, которая оставила неизгладимый след в истории республики", – рассказал 25 сентября журналистам руководитель проекта Дмитрий Бобров.

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