В Карелии отметят День России

В программе танцевальный флэшмоб, музыкальный фестиваль «Воздух Карелии» и многое другое.

12 июня жители страны отмечают День России. Это праздник, ставший символом национального единения, патриотизма и любви к Родине. Карелия присоединится к торжеству. Жителей региона ждут различные мероприятия, ряд из которых состоится в преддверии праздника.

10 июня представители молодежных советов, объединений, школьники и студенты региона проверят свои знания о культуре, обычаях и традициях России и родного края в ходе интеллектуальной игры, которую проведут представители движения «Волонтеры Победы». В этот же день в Национальной библиотеке Республики Карелия начнет свою работу выставка «Имя Россия».

За день до праздника, 11 июня, в петрозаводском Парке Победы в створе улицы Германа Титова напротив набережной Онежского озера в 12 часов молодежь проведет флешмоб, приуроченный ко Дню России. Участники выстроятся в цветах российского флага. 11 и 12 июня волонтеры будут раздавать жителям и гостям республики ленты в цветах российского флага.

Одним из главных событий праздничного дня 12 июня станет митинг-концерт «Россия - это мы» в столице региона – Петрозаводске. Он состоится в 11 часов на площадке перед Петровским дворцом (ул. Красная, 8). Жителей и гостей города объединит большая музыкальная программа – со сцены прозвучат песни, посвященные Отечеству, взовьется в небо главный символ нашей страны – российский триколор.

В этот же день в 12 часов в кинотеатре «Премьер» вниманию зрителей представят документальный фильм «ДНК России», который подготовило Российское Общество «Знание».

В 12 часов 45 минут на Советской площади памятника у Отто Куусинену в Петрозаводске каждый желающий сможет принять участие во всероссийском танцевальном флешмобе «Русь Танцевальная».

С 12 по 15 июня в районе аэродрома «Пески» будет проходить мультиформатный фестиваль «Воздух Карелии». На его площадке состоится подведение итогов конкурса патриотической песни «Россия – это мы», который организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Свои творческие номера предоставят 24 финалиста конкурса, из которых выберут двух победителей. Среди участников – исполнители из Мариуполя, Севастополя, Симферополя, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Мурманска, Нижнего Новгорода и других городов. Семьям участников СВО организаторы предусмотрели льготы, а члены семей погибших бойцов смогут посетить фестиваль бесплатно. Также в рамках фестиваля «Воздух Карелии» состоится торжественная регистрация брака 10 пар. Полная программа фестиваля здесь.

По всей республике в День России проведут различные активности – флешмобы, концерты, конкурсы, мастер-классы, принять участие в которых сможет каждый.