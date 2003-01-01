В Карелии отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь

Решение принято после консультаций с надзорными органами и местным сообществом. «Главрыбвод» планирует перенести проект на новую территорию.
Заявка государственного предприятия «Главрыбвод» на формирование рыбоводного участка (РВУ) в Кемском районе Карелии отозвана. Соответствующее решение было принято после дополнительных консультаций руководства предприятия с правительством республики на фоне сложившейся напряженной ситуации и с учетом позиции природоохранных надзорных органов.
Как отметил Олег Ермолаев, вице-премьер правительства Карелии, курирующий вопросы экономики, переломить многолетнюю тенденцию к сокращению популяции озерного лосося в Карелии, усугубляемую браконьерством, возможно только в рамках системного государственного подхода. Создание нового участка на реке Кемь изначально рассматривалось как ключевой элемент для воспроизводства атлантического лосося и сига в бассейне Онежского озера — соответствующее поручение Совет Федерации дал Росрыболовству.
Подчеркивается, что проект имел важное государственное значение, в том числе в сфере импортозамещения, поскольку сейчас около 90% посадочного материала для карельской форели завозится в Россию из-за рубежа.
— Задача благая. Решать, поставленные государством задачи необходимо. Но действовать при этом нужно с учётом позиции надзорных ведомств, органов власти, находя общий язык с местными сообществами и жителями, — прокомментировал вице-премьер.В итоге, после анализа ситуации, было принято решение об отзыве заявки. По мнению властей, это открывает перед «Главрыбводом» путь для реализации государственных задач на другой территории, с учетом накопленного опыта и в рамках новой процедуры оформления рыбоводного участка.
Ранее мы рассказывали, что рыбоводный участок на реке Кемь начали обустраивать еще до утверждения проекта.