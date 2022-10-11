В Карелии отправили на карантин быков с неправильными бирками

В Пудожский район завезли 12 быков «неизвестного» происхождения.

Как рассказали в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, от государственной ветеринарной службы республики Карелия поступила информация о ввозе в Пудожский район крупного рогатого скота с нарушениями. Согласно документам, быки прибыли из Хакасии. Ветеринарные сопроводительные документы были выданы на 12 голов скота с трехзначными номерами ушных бирок, а по факту в хозяйство поступили животные с четырех- и пятизначными номерами на бирках.

«Таким образом, невозможно оценить, откуда на самом деле отправлены фактически прибывшие животные, является ли территория отправки эпизоотически благополучной, были ли проведены диагностические исследования. По представленной информации, ветеринарный врач ветстанции в Республике Хакасия не провел осмотр скота перед отправкой при оформлении ветеринарных сопроводительных документов», - говорится в сообщении Управления.

В результате Россельхознадзор направил в адрес ветеринарной станции в Республике Хакасия и предприятия-отправителя животных предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

В Министерство сельского хозяйства Республики Хакасия направлено письмо с запросом информации о проведении карантинных мероприятий и диагностических исследований в отношении прибывших в Карелию животных.

Государственная ветеринарная служба Карелии отправила быков на карантин.

Ранее свиноводы-нарушители были обнаружены на севере Карелии.