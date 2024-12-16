В Карелии отправили в колонию неоднократно судимую за неуплату алиментов женщину

Сумма задолженности стремилась к 2 млн рублей.
Кемский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении молодой женщины, уклоняющейся от уплаты алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе инстанции.
Общая сумма задолженности по уплате алиментов составила 1 836 258, 90 рублей.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием в колонии-поселении.
Женщину заключили под стражу немедленно в зале суда.
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