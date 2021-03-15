В Карелии отправить и получить посылку можно в отделении Сбербанка

Получить посылку с помощью сервиса СберЛогистика теперь можно в 15 офисах Карельского отделения Сбербанка, расположенных в Петрозаводске, Пудоже, Кондопоге, Питкяранте, Суоярви, Беломорске, Сегеже и Костомукше.

Также в филиалах банка в столице республики установлено около 30 постаматов для бесконтактной выдачи посылок от частных клиентов, из интернет-магазинов и маркетплейсов. Большинство из них находятся в зонах круглосуточного обслуживания.

Отправить груз из отделения Сбербанка можно в 6 дополнительных офисах в Петрозаводске. Также петрозаводчанам доступна классическая курьерская доставка.

Для оформления посылки необходимо зайти в мобильную или веб-версию СберБанк Онлайн или на сайт компании СберЛогистика. При формировании заказа потребуется указать данные получателя, а также пункты отправления и назначения посылки, от которых зависит стоимость и срок доставки.

"Клиентам, которые регулярно посещают наши офисы для совершения финансовых операций, несомненно, будет удобно отправлять и получать посылки в отделениях Сбербанка. А для тех, кто пользуется удаленными каналами обслуживания и редко ходит в банк, подойдет курьерская доставка. Каждый сможет подобрать для себя удобный и комфортный способ со СберЛогистикой", – рассказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

"Наша компания предоставляет услуги доставки в 26 000 населенных пунктов России. Мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера. Такое месторасположение точек комфортно для клиентов, так как обычно каждый знает, где находится ближайшее отделение", – объяснила заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика Мария Зайцева.

СберЛогистика, компания экосистемы Сбера, оказывает полный спектр логистических услуг в 82 областных центрах России и прилегающих к ним населённых пунктах. Компания обладает собственной инфраструктурой, предоставляет услуги доставки курьером, в пункты выдачи заказов и постаматы, доступные в отделениях банка по всей стране, а также пункты выдачи партнёрской сети.

Ознакомиться с перечнем филиалов, осуществляющих отправку и выдачу посылок, рассчитать стоимость отправления и узнать более подробную информацию о сервисе можно на сайте компании СберЛогистика.

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк