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В Карелии отправить и получить посылку можно в отделении Сбербанка

Новости. Общество
10:35, 16 Марта 2021
фото: © press-release.ru
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Получить посылку с помощью сервиса СберЛогистика теперь можно в 15 офисах Карельского отделения Сбербанка, расположенных в Петрозаводске, Пудоже, Кондопоге, Питкяранте, Суоярви, Беломорске, Сегеже и Костомукше.

Также в филиалах банка в столице республики установлено около 30 постаматов для бесконтактной выдачи посылок от частных клиентов, из интернет-магазинов и маркетплейсов. Большинство из них находятся в зонах круглосуточного обслуживания.

Отправить груз из отделения Сбербанка можно в 6 дополнительных офисах в Петрозаводске. Также петрозаводчанам доступна классическая курьерская доставка.

Для оформления посылки необходимо зайти в мобильную или веб-версию СберБанк Онлайн или на сайт компании СберЛогистика. При формировании заказа потребуется указать данные получателя, а также пункты отправления и назначения посылки, от которых зависит стоимость и срок доставки.

"Клиентам, которые регулярно посещают наши офисы для совершения финансовых операций, несомненно, будет удобно отправлять и получать посылки в отделениях Сбербанка. А для тех, кто пользуется удаленными каналами обслуживания и редко ходит в банк, подойдет курьерская доставка. Каждый сможет подобрать для себя удобный и комфортный способ со СберЛогистикой", – рассказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

"Наша компания предоставляет услуги доставки в 26 000 населенных пунктов России. Мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера. Такое месторасположение точек комфортно для клиентов, так как обычно каждый знает, где находится ближайшее отделение", – объяснила заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика Мария Зайцева.

СберЛогистика, компания экосистемы Сбера, оказывает полный спектр логистических услуг в 82 областных центрах России и прилегающих к ним населённых пунктах. Компания обладает собственной инфраструктурой, предоставляет услуги доставки курьером, в пункты выдачи заказов и постаматы, доступные в отделениях банка по всей стране, а также пункты выдачи партнёрской сети.

Ознакомиться с перечнем филиалов, осуществляющих отправку и выдачу посылок, рассчитать стоимость отправления и узнать более подробную информацию о сервисе можно на сайте компании СберЛогистика.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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Комментарии

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David .
2021-03-16 11:42:30
Почта трусами торгует, банки -посылки отправляют. Боюсь предположить что нам другие организации предложат. :)
Leopol'd
2021-03-16 11:31:17
Чем только не занимается СБ теперь. Торгует, связь обеспечивает, транспорт, майнинг, медицина, доставка еды и посылок. А вот как касается банковских услуг, так косяк на косяке. То платёж не провести, хотя получатель ростелеком, мошенники конечно, но не настолько. То онлайн работу карте запустить месяц не могут.
"Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, А сапоги тачать пирожник..." 1813, а через 200 лет всё то же!
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