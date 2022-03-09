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В Карелии отправят на переобучение и повышение квалификации 346 республиканских госслужащих

Новости. Общество
13:09, 14 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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На профессиональное развитие карельских чиновников выделено около 4,7 миллиона рублей.

Правительство Карелии утвердило госзаказ на профессиональное развитие государственных служащих республики на 2022 год. Согласно правительственному постановлению, в общей сложности в нынешнем году планируется направить на обучение 346 сотрудников республиканских министерств и ведомств.

Больше всего предполагается переобучить и повысить квалификацию чиновников министерства экономического развития и промышленности Карелии — 47 человек. В губернаторской администрации — 34 человека, в карельском Минприроды — 31, а в Контрольно-счетной палате — никого. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено около 4,7 миллиона рублей.

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