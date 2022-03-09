В Карелии отправят на переобучение и повышение квалификации 346 республиканских госслужащих

На профессиональное развитие карельских чиновников выделено около 4,7 миллиона рублей.

Правительство Карелии утвердило госзаказ на профессиональное развитие государственных служащих республики на 2022 год. Согласно правительственному постановлению, в общей сложности в нынешнем году планируется направить на обучение 346 сотрудников республиканских министерств и ведомств.

Больше всего предполагается переобучить и повысить квалификацию чиновников министерства экономического развития и промышленности Карелии — 47 человек. В губернаторской администрации — 34 человека, в карельском Минприроды — 31, а в Контрольно-счетной палате — никого. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено около 4,7 миллиона рублей.