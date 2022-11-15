В Карелии отремонтировали 15 железнодорожных переездов за сезон

Плановые ремонтные работы на железнодорожных переездах республики завершены.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, капремонт выполнен на 2-х железнодорожных переездах на направлении Беломорск — Маленга в районе станции Сумский Посад. Работы по замене резинокордовых настилов завершены на 3-х переездах в черте города Петрозаводска, на 11 переездах Карелии проведена асфальтировка автомобильных подъездов в границах переездов, в том числе на участке Сортавала -Маткаселькя перегоне Лучевой-Шуйская, станциях Кедрозеро, Мед.Гора, Кяппесельга, Ладва, Петрозаводск, Беломорск, Суна.

Программа ремонта железнодорожных переездов Карелии, основной объем которой проводится в летне-осенний период, завершена, отметили в РЖД.