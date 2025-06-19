Почти пять километров железнодорожных путей отремонтировали в Карелии

Железнодорожники привели в порядок участок дороги Кондопога – Нигозеро.

На железнодорожном участке Кондопога – Нигозеро завершен ремонт 4,8 километров пути. Об этом сообщили в Октябрьской железной дороге. Работы велись без остановки движения поездов.

Работы включили в себя полную замену рельсов. Специалисты обновили щебечной балласт, а также выправили железнождорожные пути, благоустроили полосы отвода.

Обновление инфраструктуры направлено на повышение безопасности движения и комфорта пассажиров на этом участке.