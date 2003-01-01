В Карелии отремонтируют 20 километров трассы «Кола»

Дорожники приступили к работам на отрезке с 969-го по 989-й километр.
В Карелии начали ремонт 20-километрового участка трассы «Кола» в Лоухском районе. Работы ведет ФКУ Упрдор «Кола».
Как сообщили в ведомстве, Сейчас специалисты фрезеруют старое покрытие и меняют водопропускные трубы. В планах — укладка нового асфальтобетонного покрытия, модернизация системы водоотвода, нанесение разметки. На опасных участках появится шумовая полоса, новые дорожные знаки и барьерные ограждения.
Параллельно идут работы на подъезде к Петрозаводску — ремонтируют два участка трассы А-215. Водителей просят соблюдать осторожность в зоне дорожных работ и следовать указаниям знаков и регулировщиков.
Напомним, ранее сообщалось, что в Лодейнопольском районе до середины сентября будут ремонтировать мост. В этой связи на 185-м км трассы «Кола» вводится реверсивное движение.