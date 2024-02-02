В Карелии отремонтируют дорогу к самой веселой деревне

Ремонт трассы «Пряжа — Киндасово» включен в планы этого года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили в республиканском Минтрансе, дорогу «Пряжа — Киндасово» протяженностью 10,5 километра включили в планы этого года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



«Дорога на Киндасово — это многолетняя мечта всех, кто проезжает по ней круглый год. А это местные жители, туристы со всей России и, конечно, участники и гости самого знаменитого фестиваля сельского юмора «Киндасово», который в этом году пройдет в 37- й раз, - рассказала руководитель проекта «Киндасово - веселая деревня» Светлана Хребтова. - Много лет дорога не видела качественного ремонта».



В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры для выбора подрядчика.



Помимо этого, в текущем году должны завершить ремонт двух мостов через реки Свят и Шуя.



В министерстве отметили, что небольшая деревня в Пряжинском районе Карелии стала известной на всю страну благодаря ее жителям, а ежегодный летний фестиваль юмора в Киндасово посещают тысячи человек.



Ранее мы сообщали о том, что стоимость ремонта трассы на Киндасово превышает 500 млн рублей.