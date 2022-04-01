В Карелии отремонтируют около 30 км железнодорожных путей

РЖД планирует летом в республике капитально отремонтировать и построить новые железнодорожные пути.

По сообщению Октябрьской железной дороги, планируется строительство новых железнодорожных путей на станции Шуйская (1,4 км), капитальный ремонт пути на станции Свирь, участках Сумский Посад – Тегозеро (10 км), Кузема – Сиг (7 км). В перечень работ входит сплошная замена рельсов, очистка и замена балласта (щебня), выправка пути, регулировка контактной сети, ремонт водоотводных и укрепительных сооружений и др.

На некоторых участках заменят рельсы (11 км). На станциях Суна, Свирь, Деревянка, Онежский, Шижня, Суоярви планируется замена 18 стрелочных переводов.

Начало работ запланировано на май, а завершатся они в середине октября.

Ранее сообщалось, дополнительные поезда отправятся из Ленобласти в Приладожье Карелии в мае.