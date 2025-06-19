В карельском Водлозерье отреставрировали часовню

В Водлозерье завершили установку второй главки в часовне Спаса Преображения.

В Карелии на острове Гольяница в Водлозерье отреставрировали часовню Спаса Преображения. Последним шагом стала установка второй главки часовни. Об этом сообщили в социальных сетях национального парка «Водлозерский».

Часовня оснащена громоотводом и заземлением, что в будущем защитит от повреждения электрическим током.

«Этим летом в часовне прошли первые богослужения, которые объединили местных жителей и гостей», — рассказали сотрудники парка.

В реставрации участвовали добровольцы проекта «Общее Дело» и другие волонтеры. Реставрацией руководил Николай Гончаров.