В карельском Водлозерье отреставрировали часовню

В Водлозерье завершили установку второй главки в часовне Спаса Преображения.
В Карелии на острове Гольяница в Водлозерье отреставрировали часовню Спаса Преображения. Последним шагом стала установка второй главки часовни. Об этом сообщили в социальных сетях национального парка «Водлозерский».
Часовня оснащена громоотводом и заземлением, что в будущем защитит от повреждения электрическим током.
«Этим летом в часовне прошли первые богослужения, которые объединили местных жителей и гостей», — рассказали сотрудники парка.
В реставрации участвовали добровольцы проекта «Общее Дело» и другие волонтеры. Реставрацией руководил Николай Гончаров.
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