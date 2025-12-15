В Карелии оценили качество «компенсационного» лесовосстановления в Пряжинском лесничестве

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия подтвердило высокую приживаемость сеянцев сосны, высаженных в Пряжинском лесничестве в рамках «компенсационного» лесовосстановления.

Работы выполнили ПАО «Россети Северо-Запад», ООО «ПСЗ-Строитель» и ООО «Норит-К» на площадях, ранее использовавшихся местными жителями для заготовки леса на собственные нужды.

Проверку качества посадки провели на прошлой неделе специалисты министерства Скайсте Герасимова и Наталья Маркова в 106 и 107 кварталах Пряжинского лесничества. Сеянцы продемонстрировали хорошую приживаемость, что подтверждает эффективность компенсационного механизма восстановления лесов.

С 2019 года в Карелии действует система компенсационного лесовосстановления: компании, вырубающие лес при строительстве линейных объектов (дорог, ЛЭП, карьеров и др.), обязаны восстанавливать лес на равноценной площади на неарендованных участках. За шесть лет — с 2019 по 2025 год — такой механизм позволил восстановить около 4,1 тыс. га лесных насаждений в регионе.

Важно, что на территориях, где граждане заготавливают древесину по договорам купли-продажи (для строительства, дров и других личных целей), обязанность по восстановлению леса на них не возлагается. Именно на таких участках и проводится компенсационное лесовосстановление за счёт ответственных компаний.

Минприроды Карелии подчеркивает, что подобные инициативы играют ключевую роль в сохранении лесного фонда республики и обеспечении экологического баланса.