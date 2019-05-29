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Новости. Общество
13:27, 29 Мая 2019
фото: "Республика"/Сергей Юдин

В Карелии ожидается "бум" обращений при отключении аналогового телевещания

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Власти Карелии ожидают всплеска обращений населения при отключении аналогового телевещания с 14 октября.

Об этом на заседании правительства Карелии рассказала руководитель администрации главы Татьяна Игнатьева.

"Всплеск обращений ожидается. Это показали уже две волны (подключения к цифровому тв). Происходит, как правило за пять дней до отключения (аналогового вещания) и в течение первых пяти дней. (Число обращений) вырастает примерно в два раза запрос в магазинах, в два-три раза, в некоторых регионах до семи раз, возрастает число заявок на помощь волонтеров к подключению", - сказала Игнатьева.

"Прошлой осенью были проведены подомовые обходы жителей всех населенных пунктов, расположенных вне зоны. Выявлено более 4 тысяч домохозяйств, которые нуждаются в подключении спутникового телевизионного оборудования. Однако анализ обращений показал, что по ряду населенных пунктов обследование было проведено на ненадлежащем уровне и нам пришлось дополнять списки домохозяйств, которые нуждаются в установке спутникового оборудования в довольно приличном количестве. Поэтому сегодня организован дополнительный подомовой обход", - добавила она.

По ее словам, в Карелии 2% населения находятся вне зоны доступа к цифровому телевещанию. Это 301 населенный пункт с 16,5 тысячами населения.

По состоянию на 25 апреля общее количество домохозяйств, нуждающихся в установке и подключении спутникового телевизионного оборудования, составляет 2527 (6585 домохозяйств обеспечены оборудованием для приема телесигнала).

Организована работа волонтеров на местах, ими оказана помощь в подключении приемного оборудования 219 гражданам.

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Комментарии

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Безнадёга
2019-05-29 14:45:13
Да не будет никакого всплеска обращений из за отключения ТВ . Хоть насилия , маразма и вранье люди не увидят . Лишь бы холодильник не отключился бы , Пусть читают Столицу , здоровее будут .
stranger
2019-05-29 14:39:07
При отключении аналогово холодильника будет веселее.
User
2019-05-29 14:10:26
У населения, лишенного останкинской иглы, начинается ломка.
кир
2019-05-29 13:48:07
Полудикие племена не готовы к цифре 21 века. Им привычнее жить в 17 веке.
Евгений
2019-05-29 14:22:16
кир, я вас удивлю, но меня 21м и 17м веками ещё парочка сокрыта. Нет ничего плохого в консерватизме. И нет ничего хорошо в непредвиденных тратах. Вот хотя бы 2 причины, по которой люди негодуют.
Гость
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