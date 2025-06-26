В Карелии ожидается кратковременное потепление

После недели прохладной погоды в Карелию придет антициклон.

Синоптики Карельского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие дни.

В пятницу и субботу, 27 и 28 июня, будет ясно и почти без осадков. Днем в пятницу потеплеет до +14…+19°С, а в субботу – до +16…+21°С.

в воскресенье, 29 июня, погода снова испортится. В республику придет циклон с дождями, температура днем опустится до +14…+19°С. Такая же прохладная и дождливая погода сохранится до конца июня.